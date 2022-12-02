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Слезы Луиса Суареса после вылета Уругвая с ЧМ-2022

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес заплакал после вылета команды с ЧМ-2022
Иван Шитик
Корреспондент
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Слезы Луиса Суареса.

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не скрывал эмоций после вылета команды с ЧМ-2022.

В матче заключительного тура группового этапа ЧМ Уругвая обыграл Гану со счетом 2:0. Однако в параллельном матче корейцы вырвали на последних минутах победу у Португалии (2:1) и по дополнительным показателям опередили уругвайцев в борьбе за второе место.

Ранее форвард сборной Уругвая не стал извиняться за игру рукой и удаление в матче 1/4 финала ЧМ-2010 против Ганы (1:1, 4:2 — по пен.).

2 июля 2010 года игрок рукой выбил мяч из ворот уругвайской команды и был удален с поля. Африканцы не смогли реализовать пенальти, а затем стали называть нападающего «дьяволом».

Луис Суарес (третий справа) выбивает летящий мяч рукой. «Вся Африка ненавидит Суареса, хотим ему отомстить». 12 лет назад Гана и Уругвай сыграли один из величайших матчей в истории ЧМ

Луис Суарес
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Сборная Ганы по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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