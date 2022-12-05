Силва стал самым возрастным игроком, отдавшим голевую передачу на чемпионате мира

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва стал самым возрастным игроком, отдавшим голевую передачу на чемпионате мира.

В первом тайме матча 1/8 финала ЧМ-2022 Силва в возрасте 38 лет и 74 дней отдал результативную передачу на Ришарлисона, который забил третий гол в ворота Японии.

Бразильский защитник, как сообщает Opta, превзошел рекорд Роже Милла, выступавшего за Камерун, который в 1990 году отдал голевую передачу в возрасте 38 лет и 42 дней.