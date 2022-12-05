Стрепетов: «Ловрен в матче Хорватии с Японией был одним из лучших»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Хорватией и Японией (1:1, 3:1 по пенальти).

«Прежде всего, хочу поздравить зенитовца Деяна Ловрена, который в матче с Японией был одним из лучших. Думаю, была равная игра, а в серии пенальти блестяще сыграл вратарь. Было видно, что нет уверенности у японцев, но заслуга голкипера огромная. Хотя у Японии была лучшая готовность среди всех команд чемпионата.

Хорватам надо срочно пересмотреть свою игру — у них слишком много лишних, «подготовительных» передач. Команда, такое ощущение, пока еще не до конца адаптировались к Катару, в этой игре не впечатлила. Но у них есть командная дисциплина и дух победителей. В четвертьфинале им надо что-то придумывать и с обороной, и с организацией игры в атаке», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Сборная Хорватии в ? финала встретится с победителем встречи между сборными Бразилии и Кореи.