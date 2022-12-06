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Силкин: «Ловрен хорошо играет, приносит пользу сборной Хорватии»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Японии (1:1, 3:1 по пенальти).

«Как могу оценить игру Ловрена? Хорошо играет, приносит пользу своей сборной. В матчах за сборную футболисты всегда демонстрируют другой уровень самоотдачи, настроя. Это престиж. Может ли он снова уехать в Европу? Думаю, нет. Все-таки он уже возрастной игрок. Плюс в «Зените» он себя отлично чувствует, оттуда вообще никто не уезжает. Из всех клубов РПЛ уехали иностранцы, а у «Зенита» все на месте», — цитирует «РБ Спорт» Ловрена.

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. Действующее соглашение 33-летнего хорвата с питерским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В четвертьфинале Хорватия сыграет со сборной Бразилии. Матч пройдет в пятницу, 9 декабря, начало — 18.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт

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Сергей Силкин
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
Деян Ловрен
0
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