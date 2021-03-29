Шевченко: «Украина провела хороший матч с Финляндией»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Мы провели сегодня очень хороший матч, — цитирует Footboom Шевченко. — Я недоволен лишь последними пятью минутами, в течение которых мы допустил целую серию ошибок, и тут речь не только о ситуации с пенальти в наши ворота. Или ребята не услышали, или что-то произошло иное, но они не выполнили перестроение, которое должно было произойти в этом отрезке матча. В итоге, мы не доиграли этот матч так, как должны были, и упустили победу. А так, в целом, играли очень хорошо, 85 минут полностью выполняли установку на матч, все в нем шло по нашему плану, забили отличный мяч».