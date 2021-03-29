Сборная Германии победила Румынию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:0). Немцы не проигрывают в отборах ЧМ 35 матчей подряд. Последний раз они уступали в сентябре 2001 года (1:5 с Англией).

Германия находится в одной игре от повторения своего рекорда: с марта 1934 по сентябрь 1985 года немцы не проигрывали в отборочных турнирах чемпионатов мира 36 матчей подряд.

Для повторения рекорда команда Йоахима Лева должна не уступить 31 марта Северной Македонии.

Кроме того, Германия не проигрывает в отборе ЧМ на выезде уже 47 матчей подряд. За это время немцы одержали 37 побед, 10 раз сыграли вничью с разницей мячей 135-35.