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Сербский журналист Николич считает, что Гайич не смотрится в списке сборной на ЧМ-2022

Алина Савинова
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Сербский журналист Лука Николич отреагировал на высказывание защитника ЦСКА Милана Гайича о том, что он хочет сыграть за сборную Сербии на чемпионате мира-2022.

«Всегда ценил игру Гайича и теперь вижу, что в ЦСКА он стабильно хорошо играет на правом фланге в схеме 3-5-2. Для Гайича плюс, что главному тренеру сборной Драгану Стойковичу нравится схема с подходящей ему позицией. Да, позиция правого крайнего защитника самая слабая в сборной Сербии. Минус для Гайича в том, что Андрия Живкович и Дарко Лазович хорошо обосновались в составе, есть еще и Неманья Радонич. Хотя у Гайича есть своя сила, чтобы навязать им борьбу.

Для Стойковича важно, чтобы футболист много играл в клубе. Это есть у Гайича в ЦСКА, но он не смотрится в списке на ЧМ-2022, хотя, вероятно, заслужил приглашение", — цитирует Николича Metaratings.ru.

7 ноября 26-летний Гайич заявил, что надеется получит вызов в сборную Сербии на ЧМ-2022.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Национальная команда Сербии попала в одну группу со Швейцарией, Бразилией и Камеруном.

Источник: https://metaratings.ru/news/serbskiy-zhurnalist-gayich-ne-smotritsya-v-spiske-sbornoy-serbii-na-chm-2022-khotya-zasluzhil-prigla-1407181/
Милан Гайич
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