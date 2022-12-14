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Сегодня, 14:00

Семин: «Испанцы не сделали выводов из матча с Россией на ЧМ-2018»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легендарный тренер Юрий Семин, рассуждая в интервью обозревателю «СЭ» о феномене сборной Марокко, сравнил ее игру против Испании с матчем 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия.

— Матч Марокко — Испания напоминал игру ЧМ-2018 Россия — Испания.

— Да, напоминал. Испанцы в этом плане не сделали выводы. Наверное, из-за этого сразу уволили тренера (Луиса Энрике. — Прим. И. Р.). Испанцы были беззубые второй раз подряд. Как марокканцы строили оборону — центр закрыли большим количеством игроков, и все. Моментов особо не было.

— При взгляде на судьбу марокканской команды на этом чемпионате понимаешь, что наша сборная четыре года назад была очень близка к полуфиналу, и это как минимум.

— Да, мы были близки. Кто-то осуждал игру нашей сборной. А я считаю, что она играла правильно и хорошо.

Лионель Месси и&nbsp;футболисты сборной Аргентины. «Хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира, он заслуживает это!» Большое интервью Юрия Семина в Катаре

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
Юрий Семин
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