Сборная России: «путь смерти» и «путь жизни» в стыковых матчах на ЧМ-2022

Стали известны 12 сборных, которые примут участие в стыковых матчах европейского квалификационного турнира ЧМ-2022. Они разыграют три путевки в Катар в подгруппах с плей-офф с полуфиналами и финалам. Перед жеребьевкой команды разделят на «сеяных» и «несеяных» с учетом результатов отборочного цикла. Шесть «сеяных» стартуют на своем поле. Далее две пары могут попасть в один общий «путь» жеребьевки в любых раскладах, кроме одного — в одном «пути», согласно решению ФИФА, не будет России и Украины.

Рейтинг участников стыков выглядит так:

1. Португалия

2. Шотландия

3. Италия

4. Россия

5. Швеция

6. Уэльс

7. Турция

8. Польша

9. Украина

10. Северная Македония

11. Австрия

12. Чехия

Можно выделить наилучшие и наихудшие расклады для сборной России. В «пути смерти» нашей команде придется играть в полуфинале с Австрией, Чехией или Польшей, а в финале (в случае победы в полуфинале) — с Португалией или Италией на выезде (место определит жеребьевка).

В «пути жизни» соперник по полуфиналу — Северная Македония, а по финалу — Уэльс или Шотландия (причем Россия сыграет дома).

«Путь смерти»

Полуфинал: Россия — Австрия/Чехия/Польша

Финал: Россия (если выходит) — Португалия/Италия (при этом Россия играет в гостях)

«Путь жизни»

Полуфинал: Россия — Северная Македония

Финал: Россия (если выходит) — Уэльс/Шотландия (при этом Россия играет дома)

Отметим, что жеребьевка состоится 26 ноября. Плей-офф пройдет в конце марта 2022 года. Даты полуфиналов — 24 и 25 марта, финалов — на 28 и 29 марта.

Финальный турнир чемпионата мира в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.