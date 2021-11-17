Сборная России: «путь смерти» и «путь жизни» в стыковых матчах на ЧМ-2022
Стали известны 12 сборных, которые примут участие в стыковых матчах европейского квалификационного турнира ЧМ-2022. Они разыграют три путевки в Катар в подгруппах с плей-офф с полуфиналами и финалам. Перед жеребьевкой команды разделят на «сеяных» и «несеяных» с учетом результатов отборочного цикла. Шесть «сеяных» стартуют на своем поле. Далее две пары могут попасть в один общий «путь» жеребьевки в любых раскладах, кроме одного — в одном «пути», согласно решению ФИФА, не будет России и Украины.
Рейтинг участников стыков выглядит так:
1. Португалия
2. Шотландия
3. Италия
4. Россия
5. Швеция
6. Уэльс
7. Турция
8. Польша
9. Украина
10. Северная Македония
11. Австрия
12. Чехия
Можно выделить наилучшие и наихудшие расклады для сборной России. В «пути смерти» нашей команде придется играть в полуфинале с Австрией, Чехией или Польшей, а в финале (в случае победы в полуфинале) — с Португалией или Италией на выезде (место определит жеребьевка).
В «пути жизни» соперник по полуфиналу — Северная Македония, а по финалу — Уэльс или Шотландия (причем Россия сыграет дома).
«Путь смерти»
Полуфинал: Россия — Австрия/Чехия/Польша
Финал: Россия (если выходит) — Португалия/Италия (при этом Россия играет в гостях)
«Путь жизни»
Полуфинал: Россия — Северная Македония
Финал: Россия (если выходит) — Уэльс/Шотландия (при этом Россия играет дома)
Отметим, что жеребьевка состоится 26 ноября. Плей-офф пройдет в конце марта 2022 года. Даты полуфиналов — 24 и 25 марта, финалов — на 28 и 29 марта.
Финальный турнир чемпионата мира в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.
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