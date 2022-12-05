Сборная России отреагировала на поражения Японии от Хорватии известным мемом

Сборная России отреагировала на поражения Японии от Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Telegram-канал российской команды опубликовал известный мем и добавил плачущий смайлик.

Напомним, что сборная России проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пен.) в серии пенальти в четвертьфинале домашнего ЧМ-2018.

Хорваты в 1/4 финала чемпионата мира-2022 сыграют с победителем матча Бразилия — Корея, который пройдет 5 декабря.