Сборная России оценила качество поля на стадионе в Сплите
Сборная России, которая провела предыгровую тренировку в Санкт-Петербурге, приехала на стадион «Полюд» в Сплите оценить поле.
Матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 между командами Хорватии и России пройдет 14 ноября.
После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5).
Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Россиянам для выхода на мировое первенство без стыков необходимо в игре с хорватами не проиграть.
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