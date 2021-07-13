Футбол
Чемпионат мира-2022
ЧМ по футболу 2014
Новости
Статьи Таблицы Календарь / результаты Статистика Фото
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Сборная Катара надеется повторить результат российской команды на домашнем чемпионате мира

13:19
Теги:

Защитник сборной Катара Абделькарим Хассан поделился ожиданиями от домашнего чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году.

«Трудно предсказать, как далеко мы сможем пройти на чемпионате мира. В прошлом мы видели, что большие сборные выбывали уже после группового этапа, а какие-то команды неожиданно проходили дальше. На прошлом чемпионате мира Россия дошла до четвертьфинала, и мы надеемся удивить всех, преподнести сюрприз, чувствуем, что нет ничего невозможного», — приводит слова Хассана пресс-служба оргкомитета.

Сборная России на домашнем чемпионате мира 2018 года вышла из группы и дошла до 1/4 финала, в котором россияне уступили хорватам по пенальти и не смогли выйти в полуфинал.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Капризов отказался от сумасшедшего контракта на 72 миллиона долларов. Кирилл идет по пути Панарина и все делает правильно
Знакомый изнасиловал студентку и снял процесс на телефон
Сумку с телом женщины в белье нашли в пожарном шкафу в Подмосковье
В Кремле прокомментировали изъятие книг с изображением Гитлера из магазинов
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
2
Офсайд