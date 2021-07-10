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Матч отбора ЧМ Словения — Россия пройдет в Мариборе

16:17
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Матч отборочного турнира чемпионата мира между сборными Словении и России пройдет в Мариборе, информирует пресс-служба РФС.

Встреча группы H пройдет 11 октября (начало — в 21.45 мск) на стадионе «Людски врт».

Напомним, именно в Мариборе играли Словения и Россия в ответном стыковом матче за право выхода в финальную часть чемпионата мира-2010.

Встреча прошла 18 ноября 2009 года. Словения победила со счетом 1:0 и вышла на ЧМ в ЮАР.

Россия идет на втором месте в группы H после трех матчей (шесть очков). В марте в Сочи Россия обыграла Словению со счетом 2:1.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/match/49155

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