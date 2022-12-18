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Сборная Франции первой в истории не нанесла ни одного удара в первом тайме финала ЧМ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Франции после первого тайма финала ЧМ-2022 против Аргентины.
Фото Reuters

Сборная Франции стала первой в истории командой, которой не удалось не нанести ни одного удара по чужим воротам в финале чемпионата мира по футболу.

Французы уступают Аргентине после первого тайма финала ЧМ-2022 в Катаре со счетом 0:2. Аргентинцы, в свою очередь, нанесли по воротам соперника 6 ударов и 3 раза попали в створ.

Также Франция впервые в истории ни разу не пробила по чужим воротам в первом тайме матча чемпионата мира.

Французы являются действующими чемпионами мира. Всего они выигрывали мировое первенство два раза — так же, как и Аргентина.

ЧМ&nbsp;2022, финал Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. Аргентина ведет 2:0, у Франции две замены. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2022
Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 2
2-й тайм

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
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Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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