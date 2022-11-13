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Сегодня, 11:05

Саутгейт призывает игроков сборной Англии сосредоточиться в ближайшее время только на ЧМ-2022

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, как будет настраивать игроков на чемпионат мира-2022.

«С игроками мы хотим поговорить о волнении, связанном с поездкой на чемпионат мира. Мы понимаем необходимость комментировать события вне поля, которые окружают этот турнир, и хотим, чтобы игроки почувствовали тот энтузиазм, который у них был с детства. Наша задача — подпитывать его. Важно, чтобы они перешли от напряженного клубного графика к размышлениям об Англии. Мы можем сделать этот период самым лучшим», — Malaymail слова тренера.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Гарета Саутгейта 21 ноября встретится со сборной Ирана.

Источник: https://www.malaymail.com/news/sports/2022/11/13/southgate-says-players-can-make-best-period-for-england-with-world-cup-win/39306

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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