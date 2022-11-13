Саутгейт призывает игроков сборной Англии сосредоточиться в ближайшее время только на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, как будет настраивать игроков на чемпионат мира-2022.

«С игроками мы хотим поговорить о волнении, связанном с поездкой на чемпионат мира. Мы понимаем необходимость комментировать события вне поля, которые окружают этот турнир, и хотим, чтобы игроки почувствовали тот энтузиазм, который у них был с детства. Наша задача — подпитывать его. Важно, чтобы они перешли от напряженного клубного графика к размышлениям об Англии. Мы можем сделать этот период самым лучшим», — Malaymail слова тренера.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Гарета Саутгейта 21 ноября встретится со сборной Ирана.