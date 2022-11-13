Жорди Альба считает Луиса Энрике лучшим тренером в мире

Испанский защитник Жорди Альба отреагировал на слова Луиса Энрике, который назвал себя лучшим тренером в мире.

«Я уже знаю его по «Барселоне». Он очень доверяет игрокам. Что касается меня, я всегда говорил, что он лучший тренер в мире. Не только на футбольном поле, но и в человеческом смысле. Он помогает всем игрокам, и это важно для всех нас.

Он проявляет индивидуальность в работе. Это очень важно для тренера: он должен выражать свою идею, чтобы все игроки двигались в одном направлении. Это очень сложно, но он добивался этого во всех командах, которые тренировал. Мы все следуем тому, что он нам говорит. В этом смысле он действительно самый лучший", — приводит Football Espana слова Альбы.

33-летний футболист попал в состав сборной Испании на чемпионат мира по футболу-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Команда Луиса Энрике сыграет в группе Е против сборной Германии, Японии и Коста-Рики.