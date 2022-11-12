ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

12 ноября, 20:22

Неймар: «Я буду играть на этом чемпионате мира так, будто он для меня последний»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос, будет ли чемпионат мира-2022 последним в его карьере.

«Я буду играть на этом чемпионате мира так, будто он для меня последний. Я постоянно разговариваю об этом со своим отцом. Я должен играть каждый матч так, словно он последний, потому что неизвестно, что будет завтра. Я не могу гарантировать, что выступлю еще на одном чемпионате мира. Может быть, у меня будет еще один, а может, и нет. Будет другой тренер, я не знаю, понравлюсь ли я ему», — приводит Mundo Depotivo слова 30-летнего футболиста.

Неймар попал в окончательный список сборной Бразилии на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Всего он провел 121 матч за национальную команду и отличился 75 голами.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/internacional/20221112/1001894182/jugare-mundial-fuera-ultimo.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
0
Читайте также
На Евротуре без России случился позор. Чехи и шведы еле доиграли матч
Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ловрен отреагировал на вызов в сборную Хорватии для участия в ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости