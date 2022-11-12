Неймар: «Я буду играть на этом чемпионате мира так, будто он для меня последний»

Нападающий сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос, будет ли чемпионат мира-2022 последним в его карьере.

«Я буду играть на этом чемпионате мира так, будто он для меня последний. Я постоянно разговариваю об этом со своим отцом. Я должен играть каждый матч так, словно он последний, потому что неизвестно, что будет завтра. Я не могу гарантировать, что выступлю еще на одном чемпионате мира. Может быть, у меня будет еще один, а может, и нет. Будет другой тренер, я не знаю, понравлюсь ли я ему», — приводит Mundo Depotivo слова 30-летнего футболиста.

Неймар попал в окончательный список сборной Бразилии на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Всего он провел 121 матч за национальную команду и отличился 75 голами.