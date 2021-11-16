Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал замену форварда Харри Кейна в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Сан-Марино (10:0). Нападающий был замене после того, как оформил покер.

«Мы никак не можем повлиять на то, с соперниками какого уровня встречаемся, однако то, как мы настраивались на матчи и работали на поле, впечатляет. Если бы мы оставили Харри Кейна на поле еще на полчаса, нам бы позвонили из семьи Руни. Харри — невероятный бомбардир, мы хотели сегодня дать ему шанс проявить себя — и он это сделал», — приводит слова Саутгейта ITV.

Кейн после покера в ворота Сан-Марино с 48 голами вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии и догнал Гари Линекера. На второй строчке Бобби Чарльтон (49), рекордсмен — Уэйн Руни (53).

По итогам отборочного турнира Англия с 26 очками заняла первое место в группе I и вышла на ЧМ-2022. В стыковые матчи со второго места попала сборная Польши.