Вашингтон считает, что Северная Ирландия должна была обыгрывать Италию
01:59
Форвард сборной Северной Ирландии Конор Вашингтон поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Италии (0:0).
«Мы могли и, наверное, должны были победить, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мне как нападающему было обидно выйти на замену, получить такой шанс и не воспользоваться им. Но нужно извлечь положительные моменты из этого матча».
Италия заняла второе место в группе С и сыграет в стыковых матчах. Северная Ирландия стала третьей и не попала на ЧМ в Катаре
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2031003--northern-ireland-vs-italy/
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