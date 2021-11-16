Вашингтон считает, что Северная Ирландия должна была обыгрывать Италию

Форвард сборной Северной Ирландии Конор Вашингтон поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Италии (0:0).

«Мы могли и, наверное, должны были победить, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мне как нападающему было обидно выйти на замену, получить такой шанс и не воспользоваться им. Но нужно извлечь положительные моменты из этого матча».

Италия заняла второе место в группе С и сыграет в стыковых матчах. Северная Ирландия стала третьей и не попала на ЧМ в Катаре