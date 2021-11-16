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Вашингтон считает, что Северная Ирландия должна была обыгрывать Италию

01:59
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Форвард сборной Северной Ирландии Конор Вашингтон поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Италии (0:0).

«Мы могли и, наверное, должны были победить, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мне как нападающему было обидно выйти на замену, получить такой шанс и не воспользоваться им. Но нужно извлечь положительные моменты из этого матча».

Италия заняла второе место в группе С и сыграет в стыковых матчах. Северная Ирландия стала третьей и не попала на ЧМ в Катаре

 

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2031003--northern-ireland-vs-italy/

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Евгений Петров все материалы автора
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