Самедов считает, что победа сборной Марокко на ЧМ-2022 не будет означать деградацию футбола

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал, какой финал хотел бы увидеть на чемпионате мира-2022.

«Аргентина — Франция. Это мне интересно, а как будет никто не знает», — приводит «Спорт День за Днем» слова Самедова.

Также он ответил на вопрос, что будет означать победа сборной Марокко на ЧМ-2022.

«Это будет значить, что хорошая команда выиграла чемпионат мира. У них есть игрок ПСЖ, игрок «Челси». Это хорошая африканская сборная. Греки же выиграли чемпионат Европы.

Я не думаю, что это будет означать деградацию футбола. Надо говорить объективно, что это не супер-сборная, но это и не слабая команда. Средняя сборная, которая хорошо готова физически и тактически. Посмотрите, как им тяжело забить. Они умеют обороняться, а взламывать такую оборону тяжело", — добавил специалист.

Матч между сборными Марокко и Франции пройдет 14 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.