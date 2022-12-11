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11 декабря, 14:31

74 человека арестованы после столкновений фанатов сборных Марокко и Франции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Болельщики сборной Марокко.
Фото Reuters
Болельщики сборной Марокко.
Фото Reuters
Болельщики сборной Марокко.
Фото Reuters
Болельщики сборной Марокко.
Фото Reuters
Болельщики сборной Марокко.
Фото Reuters
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74 человека арестованы после столкновений фанатов сборных Марокко и Франции с полицией в Париже после победы над Португалией (1:0) в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, сообщает BFMTV в соцсетях.

По информации источника, марокканские болельщики праздновали выход своей национальной команды в полуфинал чемпионата мира в Катаре на Елисейских полях в Париже и провоцировали беспорядки. Отмечается, что фанаты разбивали витрины магазинов и вступали в стычки с полицейскими, которым пришлось применить слезоточивый газ.

Сборная Марокко вышла в полуфинал, где 14 декабря сыграет с командой Франции. Марокканцы стали первой африканской сборной в истории, которой удалось дойти до полуфинала чемпионата мира.

Болельщики сборной Марокко. Фото Reuters
Болельщики сборной Марокко.
Фото Reuters
Болельщики сборной Марокко. Фото Reuters
Болельщики сборной Марокко.
Фото Reuters
Болельщики сборной Марокко. Фото Reuters
Болельщики сборной Марокко.
Фото Reuters
Болельщики сборной Марокко. Фото Reuters
Болельщики сборной Марокко.
Фото Reuters

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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35%

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П1

25%

1.90

ТМ 1.5

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2.70
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Тампа-Бэй
Сиэтл

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24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

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2.00

Ф1(-1)

17%

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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
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