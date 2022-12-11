74 человека арестованы после столкновений фанатов сборных Марокко и Франции

74 человека арестованы после столкновений фанатов сборных Марокко и Франции с полицией в Париже после победы над Португалией (1:0) в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, сообщает BFMTV в соцсетях.

По информации источника, марокканские болельщики праздновали выход своей национальной команды в полуфинал чемпионата мира в Катаре на Елисейских полях в Париже и провоцировали беспорядки. Отмечается, что фанаты разбивали витрины магазинов и вступали в стычки с полицейскими, которым пришлось применить слезоточивый газ.

Сборная Марокко вышла в полуфинал, где 14 декабря сыграет с командой Франции. Марокканцы стали первой африканской сборной в истории, которой удалось дойти до полуфинала чемпионата мира.

Болельщики сборной Марокко. Фото Reuters

Болельщики сборной Марокко. Фото Reuters

Болельщики сборной Марокко. Фото Reuters