Комбаров считает, что у Марокко есть шансы на выход в финал чемпионата мира

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров в комментарии для «СЭ» оценил шансы Марокко обыграть Францию в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«По Марокко могу сказать, что команда хорошая, играет компактно в обороне. Очень хорошо видно, что эта сборная сбалансирована, неплохо действует на контратаках, использует свои моменты. Большие ли у марокканцев шансы против такой Франции? В любом случае, фаворитом этой пары будут европейцы. Но, так как Марокко будет играть дисциплинированно, у этой сборной шансы тоже есть», — сказал Комбаров «СЭ».

Полуфинал ЧМ-2022 Франция — Марокко состоится 14 декабря и начнется в 22.00 (мск).