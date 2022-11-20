Агент Сафонов — о фаворитах на ЧМ-2022: «Хочу, чтобы Месси выиграл»

Агент Алексей Сафонов рассказал, кого считает фаворитами чемпионата мира-2022.

«Мои фавориты — Аргентина, Бразилия, Португалия. Хочу, чтобы Месси выиграл. Бразильцы 20 лет не выигрывали. Португалия — в самом соку. Бельгия прошла свой пик. Французы без Нкунку и Бензема. Плюс объявили, что новый тренер будет. Не на руку эти движения им. Немцы — если они вцепятся, то могут», — цитирует Eurostavka Сафонова.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.

Сегодня на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором. Начало — в 19.00 мск.