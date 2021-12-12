Защитник «Локомотива» Рыбус ответил на вопрос о возможном приходе Черчесова в сборную Польши
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал разговоры о том, что Станислав Черчесов может стать главным тренером сборной Польши.
— В марте Россия сыграет с Польшей.
— Будет хороший матч. 50 на 50.
— Слышал, что в Польше очень довольны жребием.
— Мы могли попасть на Италию или Португалию, поэтому, конечно, все довольны жеребьевкой. Все покажет игра.
— Что подумал, когда узнал, что играешь с Россией в Москве?
— Надо, чтобы меня сначала вызвали в сборную, поэтому пока не знаю.
— Слышал ли ты где-то, что Черчесов может возглавить сборную Польши?
— Не слышал, не читаю СМИ. У нас хороший тренер Паулу Соуза, — сказал Рыбус в беседе с корреспондентами «СЭ» Артемом Бухаевым и Севастианом Терлецким.
Польша стала соперником сборной России в полуфинале стыков отборочного турнира чемпионата мира-2022, встреча пройдет 24 марта. Победитель сыграет в финале стыкового турнира с победителем пары Швеция — Чехия.
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