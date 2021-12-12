Мацей Рыбус — о словах о России: «Не то, чтобы переврали мои слова, но неправильно написали»
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал, как в клубе отреагировали на его заявление о предстоящем матче между сборными Польши и России в рамках стыковых матчей ЧМ-2022.
— Успел пообщаться за это время с Рангником?
— Общался вместе с остальными игроками. Какое впечатление произвел? Хорошее.
— Ты говорил, что твои слова неправильно перевели, но нашли статью в польских СМИ, перевели с польского на русский, в итоге...
— Это был прямой эфир для радио. То, что они сами написали, уже не моя проблема. Не то, чтобы они переврали мои слова, но неправильно написали.
— Была ли в клубе какая-то реакция на твои слова?
— Никакой реакции, — сказал Рыбус в беседе с корреспондентами «СЭ» Артемом Бухаевым и Севастианом Терлецким.
Ранее футболист сборной Польши якобы назвал Россию командой не слишком высокого уровня.
Польша стала соперником сборной России в полуфинале стыков отборочного турнира чемпионата мира-2022, встреча пройдет 24 марта. Победитель сыграет в финале стыкового турнира с победителем пары Швеция — Чехия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю