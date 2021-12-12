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Мацей Рыбус — о словах о России: «Не то, чтобы переврали мои слова, но неправильно написали»

22:31
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал, как в клубе отреагировали на его заявление о предстоящем матче между сборными Польши и России в рамках стыковых матчей ЧМ-2022.

— Успел пообщаться за это время с Рангником?

— Общался вместе с остальными игроками. Какое впечатление произвел? Хорошее.

— Ты говорил, что твои слова неправильно перевели, но нашли статью в польских СМИ, перевели с польского на русский, в итоге...

— Это был прямой эфир для радио. То, что они сами написали, уже не моя проблема. Не то, чтобы они переврали мои слова, но неправильно написали.

— Была ли в клубе какая-то реакция на твои слова?

— Никакой реакции, — сказал Рыбус в беседе с корреспондентами «СЭ» Артемом Бухаевым и Севастианом Терлецким.

Ранее футболист сборной Польши якобы назвал Россию командой не слишком высокого уровня.

Польша стала соперником сборной России в полуфинале стыков отборочного турнира чемпионата мира-2022, встреча пройдет 24 марта. Победитель сыграет в финале стыкового турнира с победителем пары Швеция — Чехия.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 1
Монако 0
1-й тайм

П1

31%

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ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

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X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

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22%

1.80

Обе забьют - да

16%

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