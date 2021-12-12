Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал, как в клубе отреагировали на его заявление о предстоящем матче между сборными Польши и России в рамках стыковых матчей ЧМ-2022.

— Успел пообщаться за это время с Рангником?

— Общался вместе с остальными игроками. Какое впечатление произвел? Хорошее.

— Ты говорил, что твои слова неправильно перевели, но нашли статью в польских СМИ, перевели с польского на русский, в итоге...

— Это был прямой эфир для радио. То, что они сами написали, уже не моя проблема. Не то, чтобы они переврали мои слова, но неправильно написали.

— Была ли в клубе какая-то реакция на твои слова?

— Никакой реакции, — сказал Рыбус в беседе с корреспондентами «СЭ» Артемом Бухаевым и Севастианом Терлецким.

Ранее футболист сборной Польши якобы назвал Россию командой не слишком высокого уровня.

Польша стала соперником сборной России в полуфинале стыков отборочного турнира чемпионата мира-2022, встреча пройдет 24 марта. Победитель сыграет в финале стыкового турнира с победителем пары Швеция — Чехия.