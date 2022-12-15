Тарханов: «Я хотел бы, чтобы Месси выиграл. Он заслужил быть чемпионом мира»

Российский тренер Александр Тарханов рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира-2022.

«В полуфинале Аргентина — Хорватия был осторожный футбол. Вчера тоже очень осторожный футбол был. Французы, когда повели, сели в оборону и отдали инициативу марокканцам. У африканцев было много моментов, которые они могли реализовать. Я считаю, что Франция сможет сыграть по счету против Аргентины, если будет нужно.

За кого я буду болеть? Я хотел бы, чтобы Месси выиграл. Он заслужил быть чемпионом мира", — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.