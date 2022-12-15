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Сегодня, 11:40

Булыкин считает, что сборная Марокко сотворила сенсацию на ЧМ в Катаре

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Защитник сборной Марокко Джавад Эль-Ямик бьет через себя в матче с Францией.
Фото Reuters

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» победу сборной Франции над Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022.

«Я верил, что Франция победит Марокко, но немного начал переживать, когда после забитого мяча команда бросила играть. Никто не бегал, и марокканцы могли забить. Но было видно, что у французов еще есть запас сил. Они не играли в полную силу, но даже так получилось выиграть у марокканцев, которые и так сотворили сенсацию — вышли в полуфинал», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет в воскресенье, 18 декабря. Марокко в субботу, 17 декабря, встретится с Хорватией в матче за третье место. Оба матча начнутся в 18.00 (мск).

Дмитрий Булыкин
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