Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым обслужит матч 1-го тура группового турнира отбора ЧМ между сборными Англии и Сан-Марино, сообщает официальный сайт ФИФА 23 марта.

Помогать Левникову будут судьи на лайнсмены Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, четвертым рефери станет Владислав Безбородов.

Матч Англия — Сан-Марино пройдет в четверг, 25 марта. Начало — в 22.45 (мск).