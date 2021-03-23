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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Российская бригада арбитров обслужит матч отбора ЧМ-2022 Англия — Сан-Марино

12:32
Кирилл Левников. Фото Twitter
Кирилл Левников. Фото Twitter
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Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым обслужит матч 1-го тура группового турнира отбора ЧМ между сборными Англии и Сан-Марино, сообщает официальный сайт ФИФА 23 марта.

Помогать Левникову будут судьи на лайнсмены Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, четвертым рефери станет Владислав Безбородов.

Матч Англия — Сан-Марино пройдет в четверг, 25 марта. Начало — в 22.45 (мск).

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