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Джеррард остался недоволен тем, что Трента не вызвали в сборную Англии

09:43
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Экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не вызывать в команду на мартовские матчи защитника Трента Александра-Арнолда.

«Я точно знаю, что всегда буду рядом с Трентом. Само собой разумеется, я готов быть рядом в любое время дня и ночи.

Гарет Саутгейт принимает решения. Я не обязан с ними соглашаться. Но я не тренер сборной Англии. Я считаю, что Трент – лучший правый защитник страны. Я был удивлен этим решением, но это мое мнение, а в этом вопросе оно не так важно.

Трент – правый защитник мирового уровня, это лучший правый защитник этой страны. У нас выросло несколько прекрасных правых защитников. Но я готов поддержать Трента и любого другого игрока «Ливерпуля» в любое время», – сказал Джеррард The Athletic.

22-летний защитник впервые сыграл за сборную Англии в июне 2018 года и с тех пор регулярно вызывался в национальную команду.

25 марта сборная Англии сыграет с Сан-Марино, 28 марта англичане встретятся в гостях с Албанией, а 31 марта проведут домашний матч с Польшей.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/trent-alexander-arnold-steven-gerrard-england/nValQRj7Y6u2

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