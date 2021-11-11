Английская премьер-лига выступила против проведения чемпионата мира каждые два года

Английская премьер-лига опубликовала заявление по поводу планов ФИФА проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.

«Все 20 клубов премьер-лиги обсудили процесс реформы международного календаря после 2024 года и единогласно выступили против предложения ФИФА проводить чемпионат мира среди мужчин раз в два года, равно как и против любых планов, которые предполагают значительное увеличение длительности окон на матчи сборных, — говорится в заявлении на сайте организации. — Клубы выразили обеспокоенность по поводу негативного воздействия последних предложений ФИФА на состояние игроков, на болельщиков, предсезонную подготовку и качество соревнований».

В середине октября ФИФА проинформировала национальные федерации о намерении проводить чемпионат мира каждые два года. Планируется, что изменение вступит в силу после чемпионата мира 2026 года.