Роналдо: «Мбаппе должен был стать лучшим игроком ЧМ-2022. Он напоминает мне меня в лучшие годы»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил игру форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2022 в Катаре.

«Больше всего на этом чемпионате мира меня впечатлил Мбаппе. Он провел отличный турнир, от первого до последнего матча. Даже когда он не забивал, он был полезен на поле и отдавал голевые передачи. А в финале на его счету 4 мяча, если учитывать серию пенальти. Килиан выше всех в плане техники, он практически неудержим, его нужно было сделать лучшим игроком этого ЧМ.

На этом турнире было много быстрых футболистов, но Мбаппе в этом смысле гораздо сильнее остальных. Килиан в чем-то напоминает мне меня в лучшие годы. Он знает, как идеально использовать момент, даже если у него практически нет пространства, он непредсказуем и с мячом, и без него. Игра Мбаппе впечатляет», — приводит Apostagolos слова Роналдо.

Мбаппе стал серебряным призером ЧМ-2022 и лучшим бомбардиром турнира с 8 голами.