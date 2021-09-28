Бийол вызван в сборную Словении на матчи против России и Мальты

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол вызван в сборную Словении на матчи отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает сайт местной федерации футбола. Сборная Словении 8 октября на выезде сыграет в Та-Кали с командой Мальты, а 11 октября примет в Мариборе команду России.

Вратари: Ян Облак («Атлетико», Испания), Вид Белец («Салернитана», Италия), Игор Векич («Пасуш де Феррейра», Португалия).

Защитники: Миха Мевля («Аланьяспор», Турция), Петар Стоянович («Эмполи», Италия), Юре Балковец («Фатих Карагюмрюк», Турция), Миха Блажич («Ференцварош», Венгрия), Жан Рогель («Тироль», Австрия), Жан Карничник («Мура», Словения), Жан Колманич («Остин», США).

Полузащитники: Яка Бийол (ЦСКА, Россия), Ясмин Куртич (ПАОК, Греция), Домен Чрнигой («Венеция», Италия), Лео Стуляц («Эмполи», Италия), Санди Ловрич («Лугано», Швейцария), Йон Горенц-Станкович («Штурм», Австрия), Адам Гнезда-Черин («Риека», Хорватия), Тими Макс Эльшник («Олимпия», Словения), Йосип Иличич («Аталанта», Италия), Беньямин Вербич («Динамо» Киев, Украина).

Нападающие: Андраж Шпорар («Мидлсбро», Англия), Лука Захович («Погонь», Польша), Беньямин Шешко («Зальцбург», Австрия), Давид Тиянич («Гезтепе», Турция).