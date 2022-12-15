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Сегодня, 09:26

Реграги рассказал, какую команду хочет видеть победителем ЧМ-2022 в Катаре

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал, какую команду будет поддерживать в финале чемпионата мира-2022.

«Мы выложились по максимуму, это самое главное. Мы показали всему миру, что футбол существует в Марокко и что у нас отличные болельщики. Мои игроки отдали все силы. Они зашли так далеко, как только могли. Теперь мы будем поддерживать Францию», — сказал Реграги.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://metro.co.uk/2022/12/14/world-cup-morocco-boss-reveals-who-he-wants-win-argentina-france-final-17940142/?ito=newsnow-feed
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