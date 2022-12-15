Тчуамени считает, что Мбаппе хорошо сыграл в финальном матче ЧМ-2022 против сборной Марокко

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени поделился мнением об игре нападающего команды Килиана Мбаппе в 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко.

«Я думаю, он сыграл хорошо. Конечно, есть разница между его предыдущими выступлениями, где он демонстрировал запредельный уровень игры, и этим матчем, но это все еще высокий уровень. Он очень помогает нам на поле, и мы знаем, что Мбаппе представляет угрозу для соперника», — приводит PSG Talk слова Тчуамени.

На ЧМ-2022 Мбаппе отметился 5 голами и 2 результативными передачами за национальную команду своей страны.

В финале мирового первенства сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря.