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Сегодня, 20:30

Record: Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч ЧМ со Швейцарией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не выйдет в стартовом составе на игру со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, сообщает Record.

По информации источника, 37-летний футболист начнет матч 1/8 финала ЧМ-2022 в запасе. Решение об этом было принято сегодня. Отмечается, что вместо Роналду на поле с первых минут выйдет 21-летний Гонсалу Рамуш.

Сообщается, что главный тренер сборной Португалии принял такое решение, поскольку остался недоволен реакцией Роналду на замену в матче с Южной Кореей (2:1).

Источник: https://www.record.pt/internacional/competicoes-de-selecoes/mundial/mundial-2022/portugal/detalhe/cristiano-ronaldo-no-banco-no-portugal-suica

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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