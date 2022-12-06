Record: Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч ЧМ со Швейцарией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не выйдет в стартовом составе на игру со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, сообщает Record.

По информации источника, 37-летний футболист начнет матч 1/8 финала ЧМ-2022 в запасе. Решение об этом было принято сегодня. Отмечается, что вместо Роналду на поле с первых минут выйдет 21-летний Гонсалу Рамуш.

Сообщается, что главный тренер сборной Португалии принял такое решение, поскольку остался недоволен реакцией Роналду на замену в матче с Южной Кореей (2:1).