Испания и Марокко определят победителя матча 1/8 финала ЧМ-2022 в серии пенальти

Сборные Испании и Марокко так и не смогли открыть счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0.

На последних секунда овертайма испанцы упустили голевой момент, попав в штангу.

Теперь победитель данного противостояния будет определяться в серии пенальти.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Испании также на стадии 1/8 финала уступила в серии пенальти команде России.

Победитель этой пары выходит в 1/4 финала на победителя противостояния Португалия — Швейцария.