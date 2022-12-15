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Почему Аргентина — фаворит финала ЧМ? Мнение Рахимова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Известный тренер Рашид Рахимов объяснил, почему считает Аргентину фаворитом в финале чемпионата мира против Франции.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

— Кто теперь ваш фаворит в финале?

— Перед началом турнира я называл две команды — Бразилию и Аргентину. Бразильцы — это индивидуальный класс каждого исполнителя. Наверное, это несчастье, что такая команда не дошла до финала. Ведь даже защитники у бразильцев никому не проигрывают один в один, не выносят мяч куда попало, а сохраняют и начинают атаки. Общая техническая оснащенность — на высочайшем уровне.

— А почему изначально верили в аргентинцев?

— Я видел почти все их матчи на Кубке Америки. Эта команда любит пространство. Ей тяжело, когда соперники закрываются. А когда против них выходят более или менее равные противники, у южноамериканцев появляется шанс сыграть в свой любимый футбол. Перехват мяча. Быстрый выход в атаку. Впереди есть великолепный Месси, раскрылся Альварес, хотя турнир начинал Мартинес. В средней линии здорово смотрятся Макаллистер и Де Пауль — сумасшедший объем работы!

— А вы не думаете, что у французов лучше поставлена командная игра?

— Думаю. Да, получше. Но надо учитывать фактор Месси. По моему мнению, он себя специально подводил к финалу. Лео в первом матче против саудитов ходил пешком. Почему? Готовил себя к длинной дистанции, экономил силы для семи матчей. А дальше начал добавлять. Посмотрите, как он великолепно выглядел в четвертьфинале, полуфинале. В финале, считаю, он покажет все, на что сейчас способен, выйдет на пик.

— Значит, для вас Аргентина фаворит, потому что Месси набрал отличную форму?

— Да. Месси может решить эпизод. Третий гол в ворота хорватов — ярчайшее тому подтверждение.

— Но у французов есть Гризманн и Мбаппе.

— Я же не спорю. (Смеется.) Есть. Но, мне кажется, аргентинцы сыграют против обоих довольно плотно и жестко.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Марроканские футболисты после финального свистка. «Даже если бы Марокко сравняло счет, Франция прошла в финал. Но фаворит — Аргентина с Месси». Мнение Рахимова
Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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