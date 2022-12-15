Газзаев: «В блестящей спортивной карьере Месси не хватает только титула чемпиона мира»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился с «СЭ» ожиданиями от финала чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Аргентины сыграет с Францией.

«Мы не можем сказать про финал Аргентина — Франция, что кто-то из этих команд — фаворит. Я бы хотел, чтобы выиграли аргентинцы, потому что там есть феномен Месси. В его блестящей спортивной карьере не хватает только титула чемпиона мира.

Он сказал в интервью, что это его последний матч в составе сборной, как бы ни закончилась игра. Никто не скажет, кто фаворит матча. В течение месяца команды дошли до финала. Они были лучшими. То же самое касается Хорватии и Марокко», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» (Лусаил, Катар). Начало — в 18.00 по московскому времени.