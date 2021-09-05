Главный тренер сборной Аргентины: «Не позволю трогать своих игроков. Тем более, депортировать»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что шокирован произошедшим во время матча квалификации ЧМ-2022 с Бразилией.

«Я очень расстроен. Не хочу никого винить. Очень неприятно, что такое произошло. Этот матч должен был стать праздником футбола. Честно говоря, у меня просто нет слова. Я просто хочу, чтобы аргентинские болельщики знали: я не позволю трогать своих игроков. Тем более, депортировать.

Нас предали. Как и игроков сборной Бразилии. Мы просто хотели играть в футбол», — цитирует Скалони EiFSoccer.

Аргентинцы покинули поле, матч прерван. Скандал в матче с Бразилией