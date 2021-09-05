Главный тренер сборной Аргентины: «Не позволю трогать своих игроков. Тем более, депортировать»
23:12
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что шокирован произошедшим во время матча квалификации ЧМ-2022 с Бразилией.
«Я очень расстроен. Не хочу никого винить. Очень неприятно, что такое произошло. Этот матч должен был стать праздником футбола. Честно говоря, у меня просто нет слова. Я просто хочу, чтобы аргентинские болельщики знали: я не позволю трогать своих игроков. Тем более, депортировать.
Нас предали. Как и игроков сборной Бразилии. Мы просто хотели играть в футбол», — цитирует Скалони EiFSoccer.
Аргентинцы покинули поле, матч прерван. Скандал в матче с Бразилией
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