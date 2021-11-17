Защитник сборной Хорватии Станишич сдал положительный тест на коронавирус после матча с Россией

Защитник «Баварии» и сборной Хорватии Йосип Станишич сдал положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

У 21-летнего футболиста обнаружили инфекцию после возвращения в Германию из расположения национальной команды. Игрок переносит болезнь бессимптомно, при этом он был вакцинирован.

Update #Stanisic: Corona! Der Kroate wurde nach seiner R?ckreise von der Nationalmannschaft positiv getestet. Hat aber keine Symptome. Spieler war bereits genesen und doppelt geimpft. Die News dazu jetzt auf @SPORT1 #FCBayern — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 17, 2021

14 ноября Станишич принял участие в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против России (1:0). Игрок вышел на замену в конце встречи и провел на поле 4 минуты. Благодаря победе над сборной России Хорватия обеспечила себе выход на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.