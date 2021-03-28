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Поуп стал рекордсменом сборной Англии

23:35
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Сборная Англии обыграла Албанию в матче второго тура квалификации на ЧМ-2022. Поединок завершился победой англичан со счетом 2:0.

Минувший матч стал 6-м кряду для голкипера сборной Англии Ника Поупа («Бернли»), в котором он не пропустил ни одного мяча в свои ворота. Это — рекорд среди английских вратарей.

Поуп всего провел за сборную Англии шесть матчей.

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