Израиль и Шотландия сыграли вничью
Сборная Израиля на свое поле сыграла вничью с командой Шотландии в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 1:1.
В другой матче группы F Австрия переиграла Фарерские острова — 3:1.
В этой группе пока только команда Дании не потеряла очков после двух туров и лидирует с шестью очками.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа F
Израиль — Шотландия — 1:1 (1:0)
Голы: Перец, 44 (1:0). Фрэйзер, 56 (1:1).
Израиль: Марсиано, Тиби, Даса, Эльхамед, Менахем (Каяль, 79), Арад, Натхо (Лави, 63), Захави, Перец, Соломон, Вайссман (Даббур, 74).
Шотландия: Маршалл, Хэнли, Робертсон, Тирни, Хендри (Кристи, 46), О`Доннел, Макгрегор, Макгинн (Маклин, 74), Мактоминэй, Фрэйзер (Армстронг, 86), Адамс (Дайкс, 75).
Предупреждения: Хендри, 28. Перец, 81.
Судья: Айтекин (Германия).
28 марта. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».
Австрия — Фарерские острова — 3:1 (3:1)
Голы: Наттестад, 19 (0:1). Драгович, 30 (1:1). Баумгартнер, 37 (2:1). Калайджич, 44 (3:1).
Австрия: А.Шлагер, Драгович, Ульмер, Траунер, Лайнер (Триммель, 76), Алаба (Шепф, 64), Шауб (Демир, 85), Гриллич, Баумгартнер (Онисиво, 76), Забитцер, Калайджич (Грегорич, 63).
Фарерские острова: Нильсен, Давидсен, Наттестад, С.Ватнхамар (Бьярталид, 59), Ханссон (К.Ольсен, 80), Ватнсдаль (Андреасен, 59), Хендрикссон Ольсен, Г.Ватнхамар, Эдмундссон (Кнудсен, 74), Ролантссон, М.Ольсен (Йоханнесен, 58).
Предупреждения: Гриллич, 16. Хендрикссон Ольсен, 45+2.
Судья: Монзуль (Украина).
28 марта. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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