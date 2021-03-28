Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Израиль и Шотландия сыграли вничью

23:36
Теги:

Сборная Израиля на свое поле сыграла вничью с командой Шотландии в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В другой матче группы F Австрия переиграла Фарерские острова — 3:1.

В этой группе пока только команда Дании не потеряла очков после двух туров и лидирует с шестью очками.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа F

Израиль — Шотландия — 1:1 (1:0)

Голы: Перец, 44 (1:0). Фрэйзер, 56 (1:1).

Израиль: Марсиано, Тиби, Даса, Эльхамед, Менахем (Каяль, 79), Арад, Натхо (Лави, 63), Захави, Перец, Соломон, Вайссман (Даббур, 74).

Шотландия: Маршалл, Хэнли, Робертсон, Тирни, Хендри (Кристи, 46), О`Доннел, Макгрегор, Макгинн (Маклин, 74), Мактоминэй, Фрэйзер (Армстронг, 86), Адамс (Дайкс, 75).

Предупреждения: Хендри, 28. Перец, 81.

Судья: Айтекин (Германия).

28 марта. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».

Австрия — Фарерские острова — 3:1 (3:1)

Голы: Наттестад, 19 (0:1). Драгович, 30 (1:1). Баумгартнер, 37 (2:1). Калайджич, 44 (3:1).

Австрия: А.Шлагер, Драгович, Ульмер, Траунер, Лайнер (Триммель, 76), Алаба (Шепф, 64), Шауб (Демир, 85), Гриллич, Баумгартнер (Онисиво, 76), Забитцер, Калайджич (Грегорич, 63).

Фарерские острова: Нильсен, Давидсен, Наттестад, С.Ватнхамар (Бьярталид, 59), Ханссон (К.Ольсен, 80), Ватнсдаль (Андреасен, 59), Хендрикссон Ольсен, Г.Ватнхамар, Эдмундссон (Кнудсен, 74), Ролантссон, М.Ольсен (Йоханнесен, 58).

Предупреждения: Гриллич, 16. Хендрикссон Ольсен, 45+2.

Судья: Монзуль (Украина).

28 марта. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...