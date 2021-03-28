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Левандовски забивает в десятой игре подряд. У него 47 мячей в 43 матчах сезона

23:17
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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Капитан сборной Польши Роберт Левандовски оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Андорры. Форвард «Баварии» не уходит с поля без забитых мячей в десяти играх подряд.

Всего в 43 играх сезона Левандовски забил 47 мячей.

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