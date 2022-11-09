ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:45

Сон Хын Мин сыграет на ЧМ-2022, несмотря на травму

Читать «СЭ» в Telegram Новости

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин сыграет за сборную Кореи на чемпионате мира-2022, несмотря на травму глаза. 30-летний игрок получил повреждение глазницы в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1). 5 ноября он перенес операцию.

«Я не могу дождаться момента, когда смогу представить свою сборную на ЧМ-2022. Увидимся в Катаре!» — написал корейский вингер в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Сон провел 19 матчей за «Тоттенхэм», забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Кореи сыграет в группе с Уругваем, Ганой и Португалией. Первый матч корейцы проведут 24 ноября против Уругвая (начало в 16.00 мск).

Сон Хын Мин
Сборная Ганы по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
ФК Марсель
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
0
Читайте также
Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии
Конфликт Третьяка и Фетисова начался не вчера. Что не поделили хоккейные легенды
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин: «Ловрен — опытный человек, он стабильно играет в сборной Хорватии»

Кака: «Жаль, что Кварацхелия и Холанн не сыграют на чемпионате мира в Катаре»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости