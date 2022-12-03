Игрок сборной Хорватии Майер — о матче с Японией: «Если вы недооцениваете соперника — вас ждет разочарование»

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 против команды Японии.

«Если вы недооцениваете соперника — вас ждет разочарование. На этом чемпионате мира было много сюрпризов. В этом контексте трудно понять, что значит быть фаворитом. Мы не ожидали, что Япония выйдет в плей-офф с первого места, но поздравляем их. Самое главное в современном футболе — мужество и сердце, и в этом смысле они это заслужили», — цитирует GFFN Майера.

Сборная Японии, набрав 6 очков в 3 матчах, заняла первое место в группе Е. В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией. Матч состоится 5 декабря, начало встречи — в 18.00 (мск).