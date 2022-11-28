Перишич принял участие в 15 голах в матчах ЧМ и Евро — на пять больше, чем у любого игрока сборной Хорватии
Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич отметился двумя результативными передачами в матче группового турнира чемпионата мира-2022 против Канады (4:1).
Таким образом, хавбек принял участие в 15 голах национальной команды в матчах ЧМ и Евро — 9 голов и 6 результативных передач. Это на пять больше, чем у любого другого игрока сборной Хорватии.
В следующем матче ЧМ-2022 команда Златко Далича сыграет против Бельгии 1 декабря.
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