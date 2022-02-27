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Сегодня, 23:17

Польский футбольный союз остался недоволен решением ФИФА по сборной России

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) по сборной России является неприемлемым, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись президента в социальной сети в Twitter.

«Сегодняшнее решение ФИФА для нас неприемлемо. Наша позиция остается прежней: сборная Польши не будет играть против команды России в стыковом матче вне зависимости от названия российской команды», — написал Кулеша в Twitter.

В воскресенье ФИФА объявила, что из-за ситуации на Украине сборная России будет играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей, а также запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза. ФИФА приняла к сведению позиции футбольных федераций Польши, Чехии и Швеции, отказавшихся от игр со сборной России в отборе к чемпионату мира 2022 года, и ведет с ними диалог.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220227/polsha-1775444236.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
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ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
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3
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