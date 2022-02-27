Польский футбольный союз остался недоволен решением ФИФА по сборной России

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) по сборной России является неприемлемым, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись президента в социальной сети в Twitter.

«Сегодняшнее решение ФИФА для нас неприемлемо. Наша позиция остается прежней: сборная Польши не будет играть против команды России в стыковом матче вне зависимости от названия российской команды», — написал Кулеша в Twitter.

В воскресенье ФИФА объявила, что из-за ситуации на Украине сборная России будет играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей, а также запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза. ФИФА приняла к сведению позиции футбольных федераций Польши, Чехии и Швеции, отказавшихся от игр со сборной России в отборе к чемпионату мира 2022 года, и ведет с ними диалог.