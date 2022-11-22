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Сегодня, 15:17

Колосков одним словом описал победу Саудовской Аравии над Аргентиной в матче ЧМ-2022

Артем Бухаев
Корреспондент
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Радость игроков сборной Саудовской Аравии.
Фото Reuters

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против Аргентины (2:1).

«Это ошеломляющий результат. Такое даже в самом страшном сне не могло присниться», — сказал Колосков «СЭ».

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия набрала 3 очка, у Аргентины — 0.

В следующем матча команда француза Эрве Ренара сыграет с Польшей 26 ноября. Аргентина встретится с Мексикой также 26-го числа.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Вячеслав Колосков
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