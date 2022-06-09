Колосков назвал справедливым решение ФИФА отстранить сборную Эквадора от участия в ЧМ в Катаре

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное отстранение сборной Эквадора от чемпионата мира-2022 в Катаре. По информации Mundo Deportivo, ФИФА уже приняла решение, что сборную Эквадора заменит Чили.

«Это нарушение четко прописанного регламента. Неслучайно мы делали гражданство Фернандесу, Гильерме. Это связано с тем, что у человека должно быть гражданство той страны, которую он представляет. Не знаю, почему они не оформили ему его. То ли плохо читали регламент, то ли отнеслись к этому спустя рукава. Тут все четко и по регламенту. Никакого удивления в жесткой позиции ФИФА здесь нет», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее, 8 июня, появилась информация, что юрист сборной Чили нашел доказательства того, что защитник Байрон Кастильо является колумбийцем и не имел права играть за сборную Эквадора.

На данный момент определились 30 сборных, которые примут участие в ЧМ в Катаре. Сам турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.