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Сегодня, 14:49

Агент Рассказова отреагировал на слова Ловчева по поводу футболиста

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, отреагировал на слова бывшего игрока красно-белых Евгения Ловчева по поводу продления контракта с 24-летним футболистом.

«На мой взгляд, не пристало человеку, приложившему ногу к самой позорной странице в истории «Спартака» — вылету в первую союзную лигу, рассуждать о качествах футболистов и решениях руководства. Настоящий спартаковец всегда желает своему клубу добра, а не ищет любого повода полить грязью», — заявил Мижигурскис.

В интервью «Чемпионату» Ловчев заявил, что не считает Рассказова хорошим игроком для «Спартака».

Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Евгений Ловчев
Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
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