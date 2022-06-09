Агент Рассказова отреагировал на слова Ловчева по поводу футболиста

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, отреагировал на слова бывшего игрока красно-белых Евгения Ловчева по поводу продления контракта с 24-летним футболистом.

«На мой взгляд, не пристало человеку, приложившему ногу к самой позорной странице в истории «Спартака» — вылету в первую союзную лигу, рассуждать о качествах футболистов и решениях руководства. Настоящий спартаковец всегда желает своему клубу добра, а не ищет любого повода полить грязью», — заявил Мижигурскис.

В интервью «Чемпионату» Ловчев заявил, что не считает Рассказова хорошим игроком для «Спартака».

Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.